​Три футболиста "Габала" не участвовали в тренировке команды

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Три игрока футбольного клуба "Габала" не смогут выйти на поле в матче Премьер-лиги Топаз против команды "Сумгайыт". Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт клуба, травмированные Виктор Менди, Владимир Левин и прооперированный Руслан Амирджанов не присоединились к последнему тренировочному процессу команды. Сегодня на стадионе Азербайджанской Государственной академии физической культуры и спорта состоится тренировка игроков клуба, а завершится подготовка к матчу на стадионе "Bayıl Arena". Отметим, что матч состоится 18 декабря на стадионе “Kapital Bank Arena” в 15.00.