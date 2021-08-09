Три футболиста финского клуба могут пропустить матч с "Нефтчи"

Три футболиста финского клуба HİK могут пропустить домашний ответный матч III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи".

Три футболиста финского клуба HİK могут пропустить домашний ответный матч III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, появление в составе представителя Хельсинки защитника Кевина-Куассиви Бениссона, полузащитников Сантери Вяйсянена и Игоря Чуковича из-за травм находится под вопросом.

Вместо него к команде вновь присоединился форвард Атому Танака, пропустивший первую встречу в Баку.

Матч, который состоится 12 августа на футбольном стадионе "Хельсинки", начнется в 20:00 по бакинскому времени.