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Три футболиста финского клуба могут пропустить матч с "Нефтчи"

Три футболиста финского клуба могут пропустить матч с "Нефтчи" Три футболиста финского клуба HİK могут пропустить домашний ответный матч III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи".
Футбол
9 августа 2021 г. 13:29
Три футболиста финского клуба могут пропустить матч с Нефтчи

Три футболиста финского клуба HİK могут пропустить домашний ответный матч III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, появление в составе представителя Хельсинки защитника Кевина-Куассиви Бениссона, полузащитников Сантери Вяйсянена и Игоря Чуковича из-за травм находится под вопросом.

Вместо него к команде вновь присоединился форвард Атому Танака, пропустивший первую встречу в Баку.

Матч, который состоится 12 августа на футбольном стадионе "Хельсинки", начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya klubunun 3 futbolçusu "Neftçi" ilə oyunu buraxa bilər

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