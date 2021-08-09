Три футболиста финского клуба могут пропустить матч с "Нефтчи"

Три футболиста финского клуба HİK могут пропустить домашний ответный матч III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи".
Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, появление в составе представителя Хельсинки защитника Кевина-Куассиви Бениссона, полузащитников Сантери Вяйсянена и Игоря Чуковича из-за травм находится под вопросом.
Вместо него к команде вновь присоединился форвард Атому Танака, пропустивший первую встречу в Баку.
Матч, который состоится 12 августа на футбольном стадионе "Хельсинки", начнется в 20:00 по бакинскому времени.