Три футболиста аргентинского клуба заразились сифилисом

Три игрока аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс", чьи имена не называются, заразились сифилисом.

Три игрока аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс", чьи имена не называются, заразились сифилисом.

Как передает Report, об этом сообщила местная телекомпания Cronica TV.

По данным источника, на прошлой неделе игроки "Бока Хуниорс" проходили командное медицинское обследование. Результаты анализов показали, что 3 из 34 футболистов страдают заболеваниями, передающимися половым путем.

Уточняется, что тренерский штаб и персонал клуба были проинформированы об этом. В социальных сетях клуб подвергся шквалу насмешек, а в пресс-службе "Боки" по данному инциденту комментариев не дают.

В 27 матчах сезона-2024 чемпионата Аргентины "Бока Хуниорс" набрала 42 очка и заняла шестое место в турнирной таблице первенства.