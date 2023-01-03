Три азербайджанских футбольных клуба отправятся на сборы в Турцию

4 января три футбольные команды премьер-лиги Азербайджана отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

4 января три футбольные команды премьер-лиги Азербайджана отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

Как передает Report , подготовку к зимнему сезону в Анталии проведут "Карабах", "Нефтчи" и "Габала".

До 23 января "Карабах" проведет три проверочных матча с клубами "Погон" (Польша), "Чукарички" (Сербия) и "Ракув" (Польша).

Команда "Нефтчи", которая пробудет в Турции до 20 января, проведет четыре встречи.

Так, 10 января "Нефтчи" встретится с венгерским клубом "Вашаш", спустя пять дней с польской командой "Медзь" и "Бачка Топола" (Сербия), 19 января с сербской командой "Црвена Звезда".

В свою очередь, клуб "Габала" 12 января встретится с румынской командой "Сепси" (Румыния), а спустя четыре дня с "Теплице" (Чехия).