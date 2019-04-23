Тренера женской национальной сборной Эквадора отстранили с поста

Эквадорская федерация футбола (FEF) отстранила тренера женской национальной сборной Луиджи Пескароло и двух членов его штаба от работы с командой после обвинений в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Report со ссылкой на La Republica, Пескароло отвергает все обвинения против него и заявил, что подаст в суд.

По данным источника, жалоба на футбольного тренера поступила в прокуратуру провинции Пичинча от одной футболистки сборной, имя которой не называется. По словам игрока, Пескароло просил прислать фотографии, где она изображена обнаженной, а также последовать в его комнату во время тренировки команды.