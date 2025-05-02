Тренера и футболиста итальянского "Интера" дисквалифицировали за связь с мафией

Главного тренера итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги и футбалиста Хакана Чалханоглу дисквалифицировали из-за контактов с болельщиками, которых подозревают в связях с мафией.

Главного тренера итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги и футбалиста Хакана Чалханоглу дисквалифицировали из-за контактов с болельщиками, которых подозревают в связях с мафией.

Как передает Report , об этом сообщило издание Gazzetta dello Sport.

Индзаги и Чалханоглу пропустят один матч чемпионата Италии, отмечает издание.

По его информации, прокуратура Милана обвиняет мужчин в контактах с представителем ультрас Марко Фердико, с которым обсуждали вопрос распределения дополнительных билетов на матч Лиги чемпионов в 2023 году.

Обвиняемые пошли на сделку со следствием, что смягчило их наказание, уточняет издание.