Тренера и футболиста итальянского "Интера" дисквалифицировали за связь с мафией

Главного тренера итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги и футбалиста Хакана Чалханоглу дисквалифицировали из-за контактов с болельщиками, которых подозревают в связях с мафией.
Как передает
Индзаги и Чалханоглу пропустят один матч чемпионата Италии, отмечает издание.
По его информации, прокуратура Милана обвиняет мужчин в контактах с представителем ультрас Марко Фердико, с которым обсуждали вопрос распределения дополнительных билетов на матч Лиги чемпионов в 2023 году.
Обвиняемые пошли на сделку со следствием, что смягчило их наказание, уточняет издание.