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Тренера и футболиста итальянского "Интера" дисквалифицировали за связь с мафией

Тренера и футболиста итальянского "Интера" дисквалифицировали за связь с мафией Главного тренера итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги и футбалиста Хакана Чалханоглу дисквалифицировали из-за контактов с болельщиками, которых подозревают в связях с мафией.
Футбол
2 мая 2025 г. 05:19
Тренера и футболиста итальянского Интера дисквалифицировали за связь с мафией

Главного тренера итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги и футбалиста Хакана Чалханоглу дисквалифицировали из-за контактов с болельщиками, которых подозревают в связях с мафией.

Как передает Report, об этом сообщило издание Gazzetta dello Sport.

Индзаги и Чалханоглу пропустят один матч чемпионата Италии, отмечает издание.

По его информации, прокуратура Милана обвиняет мужчин в контактах с представителем ультрас Марко Фердико, с которым обсуждали вопрос распределения дополнительных билетов на матч Лиги чемпионов в 2023 году.

Обвиняемые пошли на сделку со следствием, что смягчило их наказание, уточняет издание.

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