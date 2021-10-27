Тренер женской сборной Сьерра-Леоне обвиняется в домогательствах

Главный тренер женской сборной Сьерра-Леоне Абдулай Бах отстранен от своей должности из-за обвинений в домогательствах.

Главный тренер женской сборной Сьерра-Леоне Абдулай Бах отстранен от своей должности из-за обвинений в домогательствах.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC Sport, Федерация футбола страны сейчас расследует обвинения в отношении тренера о сексуальных домогательствах и запугивании футболисток сборной.

Вице-президент федерации заявил, что в распоряжении организации есть копии сообщений, касающиеся предполагаемых сексуальных домогательств.

Сам Бах согласился на отстранение, но заявил, что обвинения "ложные и необоснованные".