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Тренер женской сборной Сьерра-Леоне обвиняется в домогательствах

Тренер женской сборной Сьерра-Леоне обвиняется в домогательствах Главный тренер женской сборной Сьерра-Леоне Абдулай Бах отстранен от своей должности из-за обвинений в домогательствах.
Футбол
27 октября 2021 г. 18:07
Тренер женской сборной Сьерра-Леоне обвиняется в домогательствах

Главный тренер женской сборной Сьерра-Леоне Абдулай Бах отстранен от своей должности из-за обвинений в домогательствах.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC Sport, Федерация футбола страны сейчас расследует обвинения в отношении тренера о сексуальных домогательствах и запугивании футболисток сборной.

Вице-президент федерации заявил, что в распоряжении организации есть копии сообщений, касающиеся предполагаемых сексуальных домогательств.

Сам Бах согласился на отстранение, но заявил, что обвинения "ложные и необоснованные".

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Версия на азербайджанском языке Syerra-Leone millisinin baş məşqçisi təcavüzdə ittiham olunur

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