​Тренер выгнал Балотелли с тренировки «Брешии»

Форвард «Брешии» Марио Балотелли досрочно завершил тренировку своей команды в четверг, 21 ноября.

Как передает Report, oб этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо отстранил 29-летнего нападающего от занятий с командой, упрекнув его в том, что тот не выкладывался на сто процентов. После этого футболист отправился в раздевалку, а затем и вовсе покинул тренировочную базу клуба.

Пресс-служба «Брешии» попыталась преуменьшить значение случившегося, заявив, что игрок покинул тренировку после того, как его заменили в двухстороннем матче.

Балотелли перешёл в «Брешию» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее форвард защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя».