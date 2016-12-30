Тренер Валенсии Чезаре Пранделли ушел в отставку

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Валенсия».

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Итальянский специалист провел во главе команды 11 матчей, в которых она одержала три победы.

После 15-ти туров «Валенския» набрала 12 очков и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Воро Гонсалес, в 1983-1993 годах выступавший за «Валенсию».