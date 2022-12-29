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Тренер украинского клуба осужден в Беларуси

Тренер украинского клуба осужден в Беларуси В Беларуси состоялось судебное заседание по делу тренера вратарей "Львова" Василия Хомутовского.
Футбол
29 декабря 2022 г. 18:24
Тренер украинского клуба осужден в Беларуси

В Беларуси состоялось судебное заседание по делу тренера вратарей "Львова" Василия Хомутовского.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Трибуна, экс-голкипера сборной Беларуси обвиняют в экстремизме.

Он приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Хомутовский получил уголовное наказание по статье 342 УК РБ (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Отметим, что В.Хомутовский в 2000-2008 годах носил форму сборной Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna klubunun məşqçisi Belarusda həbs edilib

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