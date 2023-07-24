Тренер УЕФА проводит семинар для азербайджанских арбитров в Баку

Тренер УЕФА Йорн Вест Ларсен проводит в Баку семинар для азербайджанских арбитров.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, помимо датчанина в курсе принимают участие образовательный консультант УЕФА Бурчин Кескин, а также работающие с помощниками арбитров Тарык Онгюн и Бахаттин Дуран.
При организации АФФА они проводят летний семинар для судей Премьер-лиги, I и II лиг и судей-инспекторов с целью подготовки к сезону 2023/2024 годов.
Также различные тренинги проводят Фырат Айдинус и спортивный психолог Тургай Бичер.
Отметим, что семинар, организованный председателем судейского комитета АФФА Барышем Шимшеком, продлится до 30 июля.