Тренер УЕФА проводит семинар для азербайджанских арбитров в Баку

Тренер УЕФА Йорн Вест Ларсен проводит в Баку семинар для азербайджанских арбитров.

Тренер УЕФА Йорн Вест Ларсен проводит в Баку семинар для азербайджанских арбитров.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, помимо датчанина в курсе принимают участие образовательный консультант УЕФА Бурчин Кескин, а также работающие с помощниками арбитров Тарык Онгюн и Бахаттин Дуран.

При организации АФФА они проводят летний семинар для судей Премьер-лиги, I и II лиг и судей-инспекторов с целью подготовки к сезону 2023/2024 годов.

Также различные тренинги проводят Фырат Айдинус и спортивный психолог Тургай Бичер.

Отметим, что семинар, организованный председателем судейского комитета АФФА Барышем Шимшеком, продлится до 30 июля.