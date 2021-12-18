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Тренер "Тоттенхэма" Конте вынужден заменять игроков манекенами на тренировках

Тренер "Тоттенхэма" Конте вынужден заменять игроков манекенами на тренировках Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Антонио Конте вынужден использовать манекены на тренировках из-за большого количества заболевших коронавирусом игроков.
Футбол
18 декабря 2021 г. 08:25
Тренер Тоттенхэма Конте вынужден заменять игроков манекенами на тренировках

Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Антонио Конте вынужден использовать манекены на тренировках из-за большого количества заболевших коронавирусом игроков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, комментарий специалиста приводит британская газета Daily Mail.

"Три дня у нас не было тренировок, а затем мы провели занятие с 12 футболистами, - сказал Конте. - Было довольно нелегко проводить тренировку в таких условиях. Обычно нужно 20 игроков, и мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то".

Напомним, что ранее сообщалось, что девять игроков "Тоттенхэма", а также несколько сотрудников клуба заразились коронавирусом. Был отменен матч Лиги конференций с французским "Ренном", который должен был пройти на прошлой неделе, и перенесена встреча чемпионата Англии с "Лестером", запланированная на четверг.

Следующий матч "Тоттенхэм" проведет 19 декабря против "Ливерпуля" в чемпионате Англии.

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