Тренер "Тоттенхэма": "Карабах" - хорошая команда, это была нелегкая для нас игра

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ ""Карабах" - хорошая команда, они хорошо сыграли, это была нелегкая для нас игра".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт футбольного клуба "Тоттенхэм", об этом заявил главный тренер клуба Маурисио Покеттино, комментируя матч с агдамским "Карабахом" в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Было сложно после того, как мы пропустили гол с пенальти на первых минутах, но я доволен игроками, потому что они показали характер, индивидуальность и сыграли хорошо в трудный период", - добавил тренер.

М.Покеттино отметил, что "Тоттенхэм" - молодая команда, и в матче с "Карабахом" дебютировали новые игроки.

Отметим, что матч "Тоттенхэм"- "Карабах", состоявшийся 17 сентября в Лондоне, завершился со счетом 3:1.