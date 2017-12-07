Тренер "Шахтёра" пришёл на пресс-конференцию в костюме Зорро - ВИДЕО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выполнил обещание и после победы над «Манчестер Сити» пообщался с журналистами на пресс-конференцию в костюме Зорро, передает Report.

«Сегодня была практически идеальная игра. Выиграть у «Сити» непросто, мы сыграли дисциплинированно в обороне и всегда качественно выходили в атаку. Это самая весёлая пресс-конференция в моей жизни, все смеются, все улыбаются. Какой Зорро больше нравиться, Алена Делона или Антонио Бандероса? Сложно ответить. Сейчас больше всего мне нравится Зорро Паулу Фонсеки.

Сегодня было важно лишить некоторых зон «Сити», где они могли быть опасными. Большими опасностями они сегодня не отличались, и это самое главное. В последнее время «Сити» не так часто играл в три защитника. Мы старались максимально изучить соперника и подготовиться к разным его тактическим схемам. Мы постарались максимально их изучить, и у нас получилось. Я оделся в коридоре, ребята меня не видели, хотя очень хотели. Я думаю, что эта шутка будет существовать ещё очень долго», — приводит слова Фонсеки Xsport.ua.

Напомним, перед решающим матчем с лидерами АПЛ главный тренер «Шахтёра» пообещал перевоплотиться в Зорро, если донецкий клуб пробьётся в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горняки» выиграли со счётом 2:1 и заняли второе место в группе F.