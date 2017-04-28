Тренер "Севильи" Сампаоли возглавит сборную Аргентины по футболу

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия подтвердил, что главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины по футболу.

Как передает Report, об этом Тапия сообщил телеканалу ESPN.

Соглашение Сампаоли с "Севильей" истекает через год. Согласно контракту аргентинский специалист может покинуть команду в конце сезона при условии выплаты клубу отступных в размере €1,5 млн. В чемпионате Испании "Севилья" занимает четвертое место, набрав 68 очков в 34 матчах. В 2015 году Сампаоли привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.

"Мы выбрали Сампаоли в качестве нового главного тренера национальной сборной. Но мы хотим сохранить хорошие отношения с "Севильей" и проведем переговоры о его уходе сразу после завершения чемпионата Испании", - сказал Тапия.