​Тренер "Селтика": "Карабах" - угроза для наших амбиций в Лиге Чемпионов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер шотландского "Селтика" Ронни Дейла предупредил своих игроков о том, что азербайджанский "Карабах" представляет огромную угрозу их амбициям в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Record, Р.Дейла подчеркнул, что с таким нападающим, как Рейнальдо, играющим в "Карабахе", его команда должна быть начеку.

"Мы намерены показывать записи игр "Карабаха" игрокам в понедельник или вторник. Это будет очень большим вызовом для нас", - сказал он, добавив, что необходимо взглянуть на результаты игр соперника в Лиге Европы в прошлом году, чтобы понять это. "Они достаточно техничная команда", - подчеркнул тренер.

Р.Дейла подчеркнул, что с наличием нескольких бразильских и одного испанского игроков, "Карабах" имеет команду, которая захочет атаковать и сыграть игру.

"Защитники команды достаточно агрессивны, поэтому будет игра с множеством тактик и высоким темпом", - заявил он. Он добавил, что "Карабах" - это команда, которая улучшила свои параметры со временем, поэтому игра станет вызовом для "Селтика".

Р.Дейла также прокомментировал вопрос разницы времени.

"Вопрос перелета для нас актуален. Для них (команды "Карабах" - ред.) ситуация такая же потому, что они начнут играть ночью, в то время как мы начнем в 17:30 по нашему времени. Это имеет значение", - подчеркнул тренер.

По его словам, разница во времени в данном вопросе играет значение, так как игра состоится в Шотландии, а команде "Карабахе" придется путешествовать издалека.

Р.Дейла также отметил, что он намерен привлечь Джеймса Форреста в игру.