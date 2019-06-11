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Тренер сборной Словакии заявил, что хочет вернуться в Баку

​Тренер сборной Словакии заявил, что хочет вернуться в Баку

"Мы отлично сыграли первые минуты. Несмотря на пропущенный гол, создали очень много моментов и забили пять мячей. Я остался доволен игрой".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал главный тренер сборной Словакии Павел Хапал. По словам 50-летнего специалиста, Азербайджан не слабая команда: 

"Мы хорошо сыграли и не дали Азербайджану показать себя с лучшей стороны. На контрольном матче с Иорданией тоже, основные игроки отдыхали. Они использовали это лучше".

Чешский специалист сказал, что хочет снова приехать в Баку: "Баку красивый город. Мы хотели бы снова сыграть на вашем прекрасном стадионе".

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