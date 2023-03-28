Тренер сборной Швеции устроил потасовку после матча с Азербайджаном

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после матча со сборной Азербайджана, который состоялся в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024, устроил потасовку с бывшим игроком шведской команды, приглашенным в качестве эксперта, Бояном Джорджичем.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после матча со сборной Азербайджана, который состоялся в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024, устроил потасовку с бывшим игроком шведской команды, приглашенным в качестве эксперта, Бояном Джорджичем.

Как сообщает Report , 63-летний специалист принял участие в дискуссиях Viaplay TV, где дал оценку игре своих подопечных.

Во время обсуждений Боян Джорджич выразил недовольство в связи с тем, что тренер дает мало игрового времени Йесперу Карлссону, который забил четвертый мяч в ворота азербайджанской сборной. Слова Джорджича вывели из себя Андерссона, после чего последний вступил в агрессивную полемику, которая переросла в потасовку.

Конфликт удалось уладить, после чего Янне Андерссон покинул студию.