Тренер сборной РФ: Андрей Лунев - самый сильный российский вратарь за рубежом

"Из российских вратарей за рубежом Андрей Лунев сейчас самый сильный".
Как сообщает Report, об этом заявил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, комментируя выступление голкипера "Карабаха" Андрея Лунева.
"После матча с "Брагой" пообщались с Андреем Луневым, поздравил его. Они сделали большое дело для Азербайджана: 1/8 финала Лиги Европы - успех для местной команды. Пройти "Брагу" было очень сложно, но футболисты "Карабаха" просто молодцы. Своими сейвами Лунев внес большой вклад в выход в следующий раунд.
Знаю Лунева с самого начала его карьеры в "Уфе". Может быть, он не согласится, но думаю, что сейчас лучший отрезок в его карьере. Сравнить его с другими российскими вратарями будет некорректно, потому что мы не играем в еврокубках. Андрей попал в символическую сборную Лиги Европы - это хорошее признание. Мы следим за всеми вратарями, которые играют за границей. Хорошо, что в конце прошлого сезона начал играть Юра Лодыгин, провел сильные матчи и даже отдал голевую передачу. За Никитой Хайкиным тоже смотрим. Надеюсь, что он скоро вернется в ворота. Но из российских вратарей за рубежом Андрей Лунев сейчас самый сильный", - отметил Кафанов.