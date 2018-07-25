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    Тренер сборной Нигерии по футболу пойман на взятке - ВИДЕО

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Член тренерского штаба сборной Нигерии по футболу Силису Юсуф пойман на взятке в одну тысячу долларов. 

    Как сообщает Report, британская телерадиовещательная компания "Би-би-си" опубликовала видео, сделанное в декабре 2017 года, на котором Юсуф берет деньги у агентов за обещание выпустить двух игроков в матчах Кубка африканских наций. Юсуф отрицает свою вину, утверждая, что деньги взял в качестве подарка.

    Отметим, что с апреля по октябрь 2016 года Юсуф исполнял обязанности главного тренера сборной Нигерии. На чемпионате мира 2018 года Юсуф входил в тренерский штаб национальной команды.

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