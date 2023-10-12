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Тренер сборной Казахстана: Мы знали, что сборная Азербайджана - сильная команда

Тренер сборной Казахстана: Мы знали, что сборная Азербайджана - сильная команда Сборная Казахстана по футзалу была готова ко встрече с сильной азербайджанской командой.
Футбол
12 октября 2023 г. 10:45
Тренер сборной Казахстана: Мы знали, что сборная Азербайджана - сильная команда

Сборная Казахстана по футзалу была готова ко встрече с сильной азербайджанской командой.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер казахстанской сборной Кака после матча элитного этапа чемпионата мира-2024, в котором они обыграли сборную Азербайджана со счетом 3:2.

По словам бразильского специалиста, казахстанская команда играла с сильным соперником, но его подопечным удалось показать хорошую игру.

В группе А сейчас лидирует сборная Казахстана, имеющая в своем активе 12 очков. В активе сборной Азербайджана - 3 очка.

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Версия на азербайджанском языке Kaka: “Azərbaycanın böyük komanda olduğunu bilirdik”

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