Тренер сборной Казахстана Черчесов будет смотреть матч против Азербайджана с трибун

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов будет смотреть завтрашний международный товарищеский матч с Азербайджаном с трибун.

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов будет смотреть завтрашний международный товарищеский матч с Азербайджаном с трибун.

Как передает Report со ссылкой на Sport24.ru, об этом заявил президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов.

"Пока идет процедура подписания контракта между специалистом и федерацией. Обсуждаем все детали и нюансы. Думаю, с завтрашнего дня, 11 июня, Черчесов приступит к работе с национальной командой. Но на товарищеском матче против Азербайджана он будет присутствовать в качестве зрителя. Полноценно о своей готовности Саламович скажет сам, у него есть личные вопросы, которые он уже решает, чтобы в ближайшее время переехать в Казахстан," - сказал Барменкулов.

Отметим, что встреча сборных Азербайджана и Казахстана состоится 11 июня в Haladas Sportkomplexum в венгерском городе Сомбатхей, стартовый свисток прозвучит в 18:00.