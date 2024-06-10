Тренер сборной Казахстана Черчесов будет смотреть матч против Азербайджана с трибун

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов будет смотреть завтрашний международный товарищеский матч с Азербайджаном с трибун.
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"Пока идет процедура подписания контракта между специалистом и федерацией. Обсуждаем все детали и нюансы. Думаю, с завтрашнего дня, 11 июня, Черчесов приступит к работе с национальной командой. Но на товарищеском матче против Азербайджана он будет присутствовать в качестве зрителя. Полноценно о своей готовности Саламович скажет сам, у него есть личные вопросы, которые он уже решает, чтобы в ближайшее время переехать в Казахстан," - сказал Барменкулов.
Отметим, что встреча сборных Азербайджана и Казахстана состоится 11 июня в Haladas Sportkomplexum в венгерском городе Сомбатхей, стартовый свисток прозвучит в 18:00.