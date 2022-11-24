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Тренер сборной Испании Энрике навал главную цель команды на ЧМ

Тренер сборной Испании Энрике навал главную цель команды на ЧМ Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями от победы своих подопечных в стартовом матче чемпионата мира против Коста-Рики.
Футбол
24 ноября 2022 г. 08:17
Тренер сборной Испании Энрике навал главную цель команды на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями от победы своих подопечных в стартовом матче чемпионата мира против Коста-Рики.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

"Наша единственная цель - постоянно доминировать в игре. Нам нужно владеть мячом, чтобы сопернику стало сложно. Мы были превосходны в прессинге, но у нас еще есть возможности для улучшения игры", - сказал Энрике.

Напомним, Испания обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. В составе сборной Испании забили Дани Ольмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес (дважды), Гави, Карлос Солер и Альваро Мората.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Действующими чемпионами являются французы, которые в финале обыграли Хорватию (4:2).

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