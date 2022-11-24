Тренер сборной Испании Энрике навал главную цель команды на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями от победы своих подопечных в стартовом матче чемпионата мира против Коста-Рики.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями от победы своих подопечных в стартовом матче чемпионата мира против Коста-Рики.

Как передает Report, об этом сообщает Marca .

"Наша единственная цель - постоянно доминировать в игре. Нам нужно владеть мячом, чтобы сопернику стало сложно. Мы были превосходны в прессинге, но у нас еще есть возможности для улучшения игры", - сказал Энрике.

Напомним, Испания обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. В составе сборной Испании забили Дани Ольмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес (дважды), Гави, Карлос Солер и Альваро Мората.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Действующими чемпионами являются французы, которые в финале обыграли Хорватию (4:2).