Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ

Тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

Тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как передает Report , его слова с послематчевой пресс-конференции приводит издание Relevo.

"Как я уже сказал, мой цикл закончился. Я сказал это более полутора лет назад. Я человек слова", - заявил 61-летний специалист.

Напомним, что сборная Бразилии уступила Хорватам в матче 1/4 финала мундиаля.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, два дополнительных тайма - 1:1, у бразильцев отличился Неймар (105-я минута), в составе хорватской команды гол забил Бруно Петкович (117). В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2.