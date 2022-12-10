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Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ

Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ Тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.
Футбол
10 декабря 2022 г. 00:10
Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ

Тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как передает Report, его слова с послематчевой пресс-конференции приводит издание Relevo.

"Как я уже сказал, мой цикл закончился. Я сказал это более полутора лет назад. Я человек слова", - заявил 61-летний специалист.

Напомним, что сборная Бразилии уступила Хорватам в матче 1/4 финала мундиаля.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, два дополнительных тайма - 1:1, у бразильцев отличился Неймар (105-я минута), в составе хорватской команды гол забил Бруно Петкович (117). В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2.

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