Тренер сборной Азербайджана: С Романом Григорчуком "Нефтчи" сможет составить конкуренцию "Карабаху"

Тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов считает, что Роман Григорчук, недавно назначенный на пост главного тренера "Нефтчи", сформирует команду, способную конкурировать с "Карабахом".

Тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов считает, что Роман Григорчук, недавно назначенный на пост главного тренера "Нефтчи", сформирует команду, способную конкурировать с "Карабахом".

Об этом Report заявил тренер национальной сборной.

Асадов сказал, что украинский специалист сможет повысить соперничество в азербайджанской Премьер-лиге.

Он напомнил, что Роман Григорчук работал в "Габале" и поэтому хорошо знаком с чемпионатом Азербайджана.

"Правда, с тех пор произошли изменения. Думаю, при Григорчуке в "Габале" были более сильные легионеры. Сейчас клубу "Нефтчи" необходимо чемпионство. Григорчуку нужно время, чтобы собрать команду, которая сможет конкурировать с "Карабахом", - считает Асадов.