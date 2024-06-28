О нас

Тренер сборной Азербайджана: С Романом Григорчуком "Нефтчи" сможет составить конкуренцию "Карабаху"

Тренер сборной Азербайджана: С Романом Григорчуком "Нефтчи" сможет составить конкуренцию "Карабаху" Тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов считает, что Роман Григорчук, недавно назначенный на пост главного тренера "Нефтчи", сформирует команду, способную конкурировать с "Карабахом".
Футбол
28 июня 2024 г. 19:45
Тренер сборной Азербайджана: С Романом Григорчуком Нефтчи сможет составить конкуренцию Карабаху

Тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов считает, что Роман Григорчук, недавно назначенный на пост главного тренера "Нефтчи", сформирует команду, способную конкурировать с "Карабахом".

Об этом Report заявил тренер национальной сборной.

Асадов сказал, что украинский специалист сможет повысить соперничество в азербайджанской Премьер-лиге.

Он напомнил, что Роман Григорчук работал в "Габале" и поэтому хорошо знаком с чемпионатом Азербайджана.

"Правда, с тех пор произошли изменения. Думаю, при Григорчуке в "Габале" были более сильные легионеры. Сейчас клубу "Нефтчи" необходимо чемпионство. Григорчуку нужно время, чтобы собрать команду, которая сможет конкурировать с "Карабахом", - считает Асадов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin məşqçisi Roman Qriqorçukun “Qarabağ”la rəqabət aparacaq komanda formalaşdıracağını düşünür

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi