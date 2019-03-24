Тренер сборной Азербайджана: "Литва хоть и хорошая команда, но не Хорватия"

"Спустя несколько дней после игры с Хорватией можно рассудить на "холодную" голову. От сенсации нас отделяли 10 минут. Я стал свидетелем нескольких положительных моментов. Доволен игрой футболистов. Матч с Литвой также важен. Да, это товарищеский матч, но после хорошей игры мы хотим получить и хороший результат. Постараемся дать шанс и другим футболистам".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич, говоря о предстоящей в Баку товарищеской встрече со сборной Литвы.

Пятидесятичетырёхлетний специалист ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции в "Bakcell Arena".

- Вы намерены огласить состав на матч с Литвой?

- Вполне естественно, что будут изменения. Мы должны дать шанс более "свежим" футболистам. Я доволен игрой команды в матче против Хорватии. После тяжёлой игры мы провели в Баку только восстановительные тренировки.

- Возможно ли, что завтра в стартовом составе будут двое нападающих?

- Какие будут изменения, кто сыграет, а кто нет - всё это решится после сегодняшней тренировки. Может быть, что мы начнём игру с двумя боковыми и одним центральным нападающим. Пока ещё неизвестно. Рамиль Шейдаев может сыграть как в центре, так и "десятым" номером.

- Позволяет ли потенциал сборной сыграть "первым" номером?

- Надеюсь, что мы сможем сыграть в данной роли. Литва - не Хорватия. Постараемся, в первую очередь, сыграть компактно, удерживать мяч. Мне тоже интересно, как покажут себя наши футболисты в игре против Литвы - команды, не столь сильной как Хорватия.

- По ходу пресс-конференции вы делаете у себя заметки. Можно узнать, что вы записываете?

- Отмечаю игровые комбинации, которые приходят на ум, имена футболистов. Результат всего этого увидим потом (смеётся).

- Каково ваше послание болельщикам?

- Несмотря ни на что следует оставаться реалистами. Хорватия - серебряный призёр чемпионата мира. Мы находимся в другом мире. Игра, продемонстрированная командой в Загребе, настраивает на положительный лад. Завтрашний противник - тоже хорошая команда, но это не Хорватия.

- На воротах вновь будет стоять Салахат Агаев?

- Наверное, будет Салахат.

- Капитанская повязка будет у Максима Медведева?

- Он капитан. О прочих спекуляциях говорить не хочу.