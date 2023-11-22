О нас

Тренер сборной Азербайджана: Де Бьязи хотел остаться и продолжить работу

Тренер сборной Азербайджана: Де Бьязи хотел остаться и продолжить работу Уход Де Бьязи с поста главного тренера сборной Азербайджана стал неожиданностью, поскольку тот намеревался остаться и продолжить свою работу.
Футбол
22 ноября 2023 г. 17:09
Тренер сборной Азербайджана: Де Бьязи хотел остаться и продолжить работу

Уход Де Бьязи с поста главного тренера сборной Азербайджана стал неожиданностью, поскольку тот намеревался остаться и продолжить свою работу.

Об этом Report заявил тренер сборной Ариф Асадов.

53-летний специалист отметил, что расстроен уходом итальянского тренера: "Мы работали вместе почти три года, вместе все обсуждали и вместе принимали решения. Думаю, в период его работы в команде произошли изменения к лучшему".

Асадов также прокомментировал неуместные высказывания своего коллеги в адрес азербайджанских журналистов после матча со сборной Бельгии в отборочном раунде ЕВРО-2024: "В своем интервью Де Бьязи имел в виду не всех журналистов. Но в любом случае, подобные высказывания недопустимы".

Отметим, что сегодня Джанни Де Бьязи расстался со сборной Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin məşqçisi: “Canni De Byazi qalmaq istəyirdi”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
21 ноября 2023 г. 17:59
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
21 ноября 2023 г. 14:29
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша Культурной столицей исламского мира
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира"
21 ноября 2023 г. 14:22
Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН
Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН
21 ноября 2023 г. 10:35
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом
21 ноября 2023 г. 10:32
Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция
Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция
21 ноября 2023 г. 09:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi