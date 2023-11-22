Тренер сборной Азербайджана: Де Бьязи хотел остаться и продолжить работу

Уход Де Бьязи с поста главного тренера сборной Азербайджана стал неожиданностью, поскольку тот намеревался остаться и продолжить свою работу.
Об этом Report заявил тренер сборной Ариф Асадов.
53-летний специалист отметил, что расстроен уходом итальянского тренера: "Мы работали вместе почти три года, вместе все обсуждали и вместе принимали решения. Думаю, в период его работы в команде произошли изменения к лучшему".
Асадов также прокомментировал неуместные высказывания своего коллеги в адрес азербайджанских журналистов после матча со сборной Бельгии в отборочном раунде ЕВРО-2024: "В своем интервью Де Бьязи имел в виду не всех журналистов. Но в любом случае, подобные высказывания недопустимы".
Отметим, что сегодня Джанни Де Бьязи расстался со сборной Азербайджана.