Тренер сборной Азербайджана будет наблюдать за игрой соперников

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Тренер сборной Азербайджана Эльчин Рахманов будет наблюдать за товарищескими матчами сборных Косово и Фарерских островов, являющихся групповыми соперниками в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, об этом распорядился главный тренер Гурбан Гурбанов.

Э.Рахманов будет присутствовать на предстоящем 24 марта во Франции матче Косово - Мадагаскар, а на следующий день - на встрече в Испании между Фарерскими островами и Лихтенштейном.

Отметим, что еще одним соперником Азербайджана в Лиге наций является Мальта.