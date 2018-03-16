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    Тренер сборной Азербайджана будет наблюдать за игрой соперников

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Тренер сборной Азербайджана Эльчин Рахманов будет наблюдать за товарищескими матчами сборных Косово и Фарерских островов, являющихся групповыми соперниками в Лиге наций УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, об этом распорядился главный тренер Гурбан Гурбанов.

    Э.Рахманов будет присутствовать на предстоящем 24 марта во Франции матче Косово - Мадагаскар, а на следующий день - на встрече в Испании между Фарерскими островами и Лихтенштейном.

    Отметим, что еще одним соперником Азербайджана в Лиге наций является Мальта. 

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