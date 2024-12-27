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Тренер погибшего в авиакатастрофе футболиста: Это большое горе для нас

Тренер погибшего в авиакатастрофе футболиста: Это большое горе для нас Магомедали Еганов, погибший в авиакатастрофе в Казахстане, был очень воспитанным, культурным мальчиком, он заслужил уважение тренеров и товарищей по команде
Футбол
27 декабря 2024 г. 11:09
Тренер погибшего в авиакатастрофе футболиста: Это большое горе для нас

Магомедали Еганов, погибший в авиакатастрофе в Казахстане, был очень воспитанным, культурным мальчиком, он заслужил уважение тренеров и товарищей по команде.

Об этом Report заявил Васиф Рзаев, главный тренер футбольного клуба "Гянджлик", в котором 13-летний Еганов тренировался с 2023 года.

Он сказал, что в команде были шокированы известием о случившемся.

"После того, как мы прочли новость об авиакатастрофе, связались с его отцом и выразили соболезнования. Магомедали направлялся в Грозный, чтобы встретить там Новый год. Его отец сейчас находится в Актау, куда отправился, чтобы забрать тело сына. Это большое горе для нас", - отметил тренер.

Главный тренер сказал, что Магомедали присоединился к тренировкам в прошлом году.

"Он участвовал во многих контрольных матчах в составе нашей команды. На тренировках вел себя очень дисциплинированно. Был очень воспитанным, культурным мальчиком, заслужил уважение тренеров и товарищей по команде. У него был талант, мы делились видеозаписями с тренировок с его участием. Я слышал, что он получал высокие оценки в школе. Мы очень опечалены тем, что потеряли его в этой авиакатастрофе. Это большое горе для нас", - сказал Рзаев.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında ölən futbolçunun baş məşqçisi: "Çox tərbiyəli, ədəbli, yerini bilən uşaq idi"

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