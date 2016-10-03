Тренер "Осасуны" был госпитализирован после матча с "Лас-Пальмасом"

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Осасуны" Энрике Мартин был доставлен в больницу после субботнего матча чемпионата Испании по футболу против "Лас Пальмаса" (2:2).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

60-летнему Мартину стало плохо в начале матча. У него резко повысилось артериальное давление, но медики команды смогли оказать специалисту необходимую помощь. После игры испанец был доставлен в больницу, где прошел обследование и был отпущен домой.

Мартин возглавил "Осасуну" в мае 2015 года и смог вывести команду в сильнейший испанский дивизион. В текущем сезоне клуб из Памплоны с тремя очками после семи матчей занимает 19-е место в чемпионате страны.