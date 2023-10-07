Тренер "Нефтчи": Футболисты активно тренируются перед матчем с "Карабахом"

Тренер бакинского клуба "Нефтчи" Адриан Муту заявил, что команда готова к матчу с "Карабахом" в IX туре Премьер-лиги.

Тренер бакинского клуба "Нефтчи" Адриан Муту заявил, что команда готова к матчу с "Карабахом" в IX туре Премьер-лиги.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту.

По его словам, ожидания от некоторых игроков большие, они могут принести значительную пользу команде.

Говоря о предстоящей игре с "Карабахом", Муту отметил футболисты активно тренируются перед матчем.

“Мы знаем, какой матч нас ждет, и постараемся сделать все возможное", - сказал он.

Отметим, что матч "Нефтчи" – "Карабах", состоится 8 октября в 19:30 по бакинскому времени.