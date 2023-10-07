О нас

Тренер "Нефтчи": Футболисты активно тренируются перед матчем с "Карабахом"

Тренер "Нефтчи": Футболисты активно тренируются перед матчем с "Карабахом" Тренер бакинского клуба "Нефтчи" Адриан Муту заявил, что команда готова к матчу с "Карабахом" в IX туре Премьер-лиги.
Футбол
7 октября 2023 г. 09:34
Тренер Нефтчи: Футболисты активно тренируются перед матчем с Карабахом

Тренер бакинского клуба "Нефтчи" Адриан Муту заявил, что команда готова к матчу с "Карабахом" в IX туре Премьер-лиги.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту.

По его словам, ожидания от некоторых игроков большие, они могут принести значительную пользу команде.

Говоря о предстоящей игре с "Карабахом", Муту отметил футболисты активно тренируются перед матчем.

“Мы знаем, какой матч нас ждет, и постараемся сделать все возможное", - сказал он.

Отметим, что матч "Нефтчи" – "Карабах", состоится 8 октября в 19:30 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Adrian Mutu: “Onlardan gözləntilərimiz daha çoxdur”

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
4 октября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi