Тренер "МЮ" опроверг информацию, что Роналду вмешивается в выбор тактики команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что португальский форвард команды Криштиану Роналду станет вносить свои идеи в тактику команды.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что португальский форвард команды Криштиану Роналду станет вносить свои идеи в тактику команды.

Как передает Report, об этом пишет Sky Sports .

"Это другое. Что вы хотите, чтобы я на это ответил? То, о чем мы говорим, остается между нами. Однако у нас не было подобного разговора.

Пять мячей в пяти встречах в его возрасте говорят сами за себя. Надо уметь управлять собой. Это хороший пример для всех", - приводит слова наставника Sky Sports.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн евро. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.