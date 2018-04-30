Тренер "Ливерпуля" покинул тренерский штаб накануне ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Боснийский ассистент Юргена Клоппа Желько Бувач покинул тренерский штаб "Ливерпуля" накануне ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ромой".

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Record, отношения Клоппа и Бувача в последнее время серьезно испортились. Они вместе не появлялись на тактических занятиях, а босниец больше не имел возможности оказывать влияние на формирование стартового состава.

Специалисты работали друг с другом на протяжении 17-ти лет в разных командах.

Отметим, что матч между "Ромой" и "Ливерпулем" состоится 2 мая. В первом матче между этими командами со счетом 5:2 победила английская команда