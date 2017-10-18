Тренер "Карабаха" назвал причину поражения на матче с "Атлетико"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Групповые матчи проводятся в Баку впервые. Для нас это хороший опыт. С каждым матчем мы будем становиться более опытными. Турнир будет для нас полезен. Пока наши футболисты не привыкли к подобному темпу игры. Мы потерпели поражение. Разница уровня налицо".
Как сообщает Report, об этом заявил тренер "Карабаха" Афтандил Гаджиев, комментируя поражение со счетом 1:5 на прошедшем в Баку матче с "Атлетико" в III туре Молодежной лиги УЕФА.
По его словам, несмотря на поражение "Карабаха", в первой части команда произвела хорошее впечатление: "В первые 15-20 минут были и положительные моменты. Мы бы смогли довести счет до 2:3. Хотя не полностью готовы к турниру, мы видим пользу. Это является опытом как для тренеров, так и для футболистов. Ребята чувствуют скорость, видят непривычную тактику, защиту в виде команды. Я должен сказать, что у нас существует проблема с лимитом. У нас есть футболисты, которые могут достичь определенного уровня и стать легионерами. Они должны работать над собой, соблюдать все требования. В ближайшие 2-3 года появятся наши воспитанники".
Причину не участия легионеров на всех встречах помощник главного тренера объяснил лимитом и их неподготовленностью: "Ярослав Деда с предыдущих матчей имел травмы. Мы не успели до матча с "Ромой". Хотя сегодня он и забивает голы, он не полностью готов к 90-минутному выступлению. Из-за лимита мы не можем включить некоторых футболистов в состав".
А.Гаджиев также объяснил причину того, что команду на матч вывел не Рашад Садыгов, а он: "Мы были вместе в раздевалке. Мы вместе подготовили команду к матчу. У Садыгова большое желание быть тренером. Мы не хотим его заменять, стараемся помочь. Скорее всего, вечером он будет играть против "Атлетико". Поэтому, мы решили, чтобы на тренерской скамье был я".
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