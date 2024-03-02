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Тренер "Карабаха": Будем учитывать мнение Лунева по поводу его вызова в сборную

Тренер "Карабаха": Будем учитывать мнение Лунева по поводу его вызова в сборную Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" будет учитывать мнение вратаря Андрея Лунева по поводу его вызова в сборную России на мартовские матчи.
Футбол
2 марта 2024 г. 18:46
Тренер Карабаха: Будем учитывать мнение Лунева по поводу его вызова в сборную

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" будет учитывать мнение вратаря Андрея Лунева по поводу его вызова в сборную России на мартовские матчи.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

В пятницу был опубликован расширенный состав сборной России на мартовские матчи, Лунев попал в список из 38 игроков.

"Я нормально отношусь к вызову Андрея в сборную, - сказал Гурбанов. - Если он смог привлечь внимание тренеров сборной, то это значит, что он хорошо и стабильно выступал в этот период. И я рад за него. Мне вообще всегда приятно, когда мой игрок хорошо и стабильно играет и его вызывают в сборную. Насчет того, отпустим его или нет, тут важно и мнение игрока. Для меня психологическая готовность игрока тоже играет роль".

"Если я буду знать, что это плохо действует на него, то, естественно, я никогда не отпущу его в сборную. Я думаю, что Андрей сам тоже захочет принять этот вызов и это будет дополнительная мотивация для него. Учитывая, что давно не получал вызов в сборную. Я тоже доволен его работой, но он еще сможет прибавить, это его не максимальный уровень. Надеюсь, что скоро он достигнет своего максимума. Можем не отпустить его в сборную, но, думаю, с этим не будет проблем. Потому что мы все профессионалы и понимаем ситуацию", - добавил Гурбанов.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с парагвайцами. Обе встречи пройдут на "ВТБ-Арене" в Москве.

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