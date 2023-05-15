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Тренер "Интера" Симоне Индзаги оказал давление на арбитра матча с "Миланом"

Тренер "Интера" Симоне Индзаги оказал давление на арбитра матча с "Миланом" Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал назначение французского арбитра Клемана Тюрпена на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Миланом".
Футбол
15 мая 2023 г. 21:40
Тренер Интера Симоне Индзаги оказал давление на арбитра матча с Миланом

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал назначение французского арбитра Клемана Тюрпена на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Миланом".

Как передает Report, об этом сообщает Football-italia.

"О судьях я предпочитаю не говорить, за исключением редких случаев. Если вспомнить первый матч, то там был один эпизод – фол Крунича на Бастони в штрафной площадке, - который следовало оценить по-другому. Вероятно, ответная игра приняла бы другой оборот, если бы счет был 3:0. Что касается завтрашнего арбитра, друзья мне сказали, что он француз и что в составе "Милана" четыре француза… Для нас это не проблема", - цитирует Индзаги.

Тюрпен подвергался критике со стороны мюнхенской "Баварии» после ответной игры с «Манчестер Сити» в предыдущем раунде Лиги чемпионов, также недовольство работой этого судьи выражал тренер "Марселя" Игор Тудор. Тем не менее Тюрпену не привыкать к такого рода давлению, он судил последний финал Лиги чемпионов, в котором встречались "Ливерпуль" и "Реал".

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов "Интер" - "Милан" состоится во вторник, 16 мая. Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: İnzagi "Milan"la cavab oyununun baş hakiminə təzyiq edib

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