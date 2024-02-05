О нас

Тренер "Интер Майами" объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

Тренер "Интер Майами" объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге Главный тренер американского "Интер Майами" Херардо Мартино объяснил, почему нападающий команды Лионель Месси не сыграл с местным клубом "Гонконг ХI" (4:1).
Футбол
5 февраля 2024 г. 04:17
Тренер Интер Майами объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

Главный тренер американского "Интер Майами" Херардо Мартино объяснил, почему нападающий команды Лионель Месси не сыграл с местным клубом "Гонконг ХI" (4:1).

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post.

"Нам понравилось сегодня на стадионе, и мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Луиса Суареса и Лионеля Месси. Но это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем.

Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести Месси на поле, чтобы он поиграл на какое-то время, однако риск был слишком высок", — приводит слова Мартино South China Morning Post.

Напомним, на трибунах присутствовали 38 323 зрителей, которые ждали на поле звёздных футболистов. Однако Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия, а Суарес также просидел в запасе, причём без особых на то причин. Примечательно, что минимальная цена за билет на этот матч составляла € 115.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Messinin Honq-Konqdakı matçda meydana çıxmamasının səbəbi açıqlanıb

Самое важное

Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi