Тренер "Интер Майами" объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

Главный тренер американского "Интер Майами" Херардо Мартино объяснил, почему нападающий команды Лионель Месси не сыграл с местным клубом "Гонконг ХI" (4:1).

Главный тренер американского "Интер Майами" Херардо Мартино объяснил, почему нападающий команды Лионель Месси не сыграл с местным клубом "Гонконг ХI" (4:1).

Как передает Report , об этом сообщает South China Morning Post.

"Нам понравилось сегодня на стадионе, и мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Луиса Суареса и Лионеля Месси. Но это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем.

Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести Месси на поле, чтобы он поиграл на какое-то время, однако риск был слишком высок", — приводит слова Мартино South China Morning Post.

Напомним, на трибунах присутствовали 38 323 зрителей, которые ждали на поле звёздных футболистов. Однако Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия, а Суарес также просидел в запасе, причём без особых на то причин. Примечательно, что минимальная цена за билет на этот матч составляла € 115.