Тренер футбольной академии "Габала" скончался в результате автоаварии

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Габалинском районе автомобиль марки "Тойота" врезался в столб на обочине дороги.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, на место происшествия были привлечены соответствующие силы спасения северо-западного регионального центра. Они извлекли зажатое в автомобиле тело пассажира Мусаева Теймура Сираджаддин оглу 1974 г.р. из транспортного средства и передали по назначению.

Установлено, что погибший был тренером по работе с вратарями футбольной академии "Габала".

Замдиректора академии Наиль Керимов сообщил Report, что инцидент произошел в городе Габала. По его словам, управляемый знакомым Теймура Мусаева автомобиль врезался в стоявший на обочине дороги столб, в результате аварии находившийся в машине Теймур Мусаев погиб.