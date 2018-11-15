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    Тренер футбольной академии "Габала" скончался в результате автоаварии

    Теймур Мусаев скончался в результате столкновения управляемого его знакомым автомобиля со столбом на обочине

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Габалинском районе автомобиль марки "Тойота" врезался в столб на обочине дороги.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, на место происшествия были привлечены соответствующие силы спасения северо-западного регионального центра. Они извлекли зажатое в автомобиле тело пассажира Мусаева Теймура Сираджаддин оглу 1974 г.р. из транспортного средства и передали по назначению.

    Установлено, что погибший был тренером по работе с вратарями футбольной академии "Габала". 

    Замдиректора академии Наиль Керимов сообщил Report, что инцидент произошел в городе Габала. По его словам, управляемый знакомым Теймура Мусаева автомобиль врезался в стоявший на обочине дороги столб, в результате аварии находившийся в машине Теймур Мусаев погиб.

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