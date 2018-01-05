Тренер "Арсенала" Венгер дисквалифицирован на три матча

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер дисквалифицирован на три матча.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Венгер наказан за неподобающее поведение в отношении арбитров встречи с "Вест Бромвичем" (1:1). Также он оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов. 72-летний специалист пропустит матчи против "Ноттингем Фореста" в Кубке Англии, "Челси" в Кубке лиги и "Борнмута" в чемпионате страны. В то же время он имеет право находиться на стадионе.

"Арсенал" занимает шестое место в чемпионате Англии с 39 очками.