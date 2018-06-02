Тренер Алекс Фергюсон выписан из больницы

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выписан из больницы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Sun.

5 мая 76-летний специалист был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. Спустя несколько дней появилась информация, что шотландец вышел из комы и уже может сидеть и говорить.

"Он снова встал на ноги и был рад покинуть больницу, персоналу которой очень признателен. Прогноз относительно его здоровья весьма многообещающий, его возвращение на трибуну "Олд Траффорд" - лишь вопрос времени", - сообщил источник Sun.

Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.