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    Травмированный капитан "Зиря" назвал дату возвращения на игровое поле

    Анар Назиров: Врачи сказали о необходимости прохождения реабилитационного периода

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ С 15 января вратарь клуба "Зиря" Анар Назиров приступит к коллективным тренировкам.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил сам 33-летний голкипер.

    По словам капитана команды, его возвращение будет зависеть от хода подготовительного процесса. Назиров подчеркнул, что при отсутствии серьезных проблем достигнет нужной подготовки до старта второй половины сезона: "Не думаю, что возникнет проблема. Однако, врачи сказали о необходимости прохождения реабилитационного периода. Это - один из важных вопросов".

    Отметим, что в последний раз Анар Назиров получил место в стартовом составе на прошедшем 1 октября 2017 года и завершившемся ничьей (0:0) матче с "Карабахом" VII тура Премьер-лиги. 

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