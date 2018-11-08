Травмированный футболист "Арсенала" сможет участвовать на матче с "Карабахом"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Уже долгое время не участвующий на матчах из-за полученной травмы футболист английского "Арсенала" Лоран Косельни сможет выйти на игровое поле на встрече с "Карабахом" в VI туре группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, об этом сообщил главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери.

48-летний специалист заявил, что французский защитник будет полностью готов к выходу на матчи после перерыва, связанного с играми национальных команд.

Отметим, что Лоран Косельни пострадал в прошлом сезоне на ответном матче с испанским "Атлетико" в полуфинале Лиги Европы. По этой причине 33-летний игрок не смог присутствовать на чемпионате мира в России. Ему пришлось пропустить также прошедший на Бакинском олимпийском стадионе матч "Арсенал" - "Карабах" (3:0) во II туре группового этапа Лиги Европы. В октябре Л.Косельни заявил о завершении карьеры в сборной Франции.