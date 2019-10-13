Травмирован еще один футболист сборной Азербайджана

Незадолго до матча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между сборными Азербайджана и Венгрии получил травму футболист азербайджанского коллектива.

Как сообщает командированный в Будапешт сотрудник Report, травмирован защитник "Карабаха" Аббас Гусейнов. По этой причине он не был включен в состав команды на матч с венгерским коллективом в воскресенье.

Напомним, что до этого были травмированы члены сборной Азербайджана Салахат Агаев и Махир Эмрели, а Максим Медведев, Антон Кривоцюк и Дмитрий Назаров дисквалифицированы.