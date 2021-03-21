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Травмирован еще один футболист сборной Португалии 

Травмирован еще один футболист сборной Португалии  В результате травмированного Пепе сменил на поле Диогу Лейте
Футбол
21 марта 2021 г. 16:45
Травмирован еще один футболист сборной Португалии 

Пепе, выступающий за сборную Португалии и клуб "Порту", получил травму.

По сообщению Report, 38-летний центральный защитник ощутил боль в ноге на 25-й минуте матча XXIV тура, в котором "Порту" одолел "Портимоненсе" со счетом 2:1.

В результате травмированного Пепе сменил на поле Диогу Лейте.

По словам главного тренера "Порту" Сержиу Консейсау, вопрос относительно капитана прояснится сегодня.

Пепе был включен в состав сборной Португалии на отборочные матчи чемпионата мира, который пройдет 24 марта в Турине (Италия) со сборной Азербайджана, 27 марта - с Сербией и 30 марта - с Люксембургом.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliya yığmasının daha bir futbolçusu zədələndi

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