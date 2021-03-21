Травмирован еще один футболист сборной Португалии

В результате травмированного Пепе сменил на поле Диогу Лейте

Пепе, выступающий за сборную Португалии и клуб "Порту", получил травму.

По сообщению Report, 38-летний центральный защитник ощутил боль в ноге на 25-й минуте матча XXIV тура, в котором "Порту" одолел "Портимоненсе" со счетом 2:1.

В результате травмированного Пепе сменил на поле Диогу Лейте.

По словам главного тренера "Порту" Сержиу Консейсау, вопрос относительно капитана прояснится сегодня.

Пепе был включен в состав сборной Португалии на отборочные матчи чемпионата мира, который пройдет 24 марта в Турине (Италия) со сборной Азербайджана, 27 марта - с Сербией и 30 марта - с Люксембургом.