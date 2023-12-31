Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов мира в 2023 году

Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.
Как передает Report, суммарная рыночная стоимость команды из 11 игроков составила €1,22 млрд.
Состав команды выглядит следующим образом:
Нападающие: Джуд Беллингем (Англия, мадридский "Реал"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити").
Полузащитники: Родриго Эрнандес (Испания, "Манчестер Сити"), Джамал Мусиала (Германия, мюнхенская "Бавария"), Деклан Райс (Англия, "Арсенал").
Защитники: Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль"), Вильям Салиба (Франция, лондонский "Арсенал"), Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити»), Йошко Гвардиол (Хорватия, "Манчестер Сити").
Вратарь: Майк Меньян (Франция, "Милан")
В настоящее время самыми дорогими футболистами являются Беллингем, Мбаппе и Холанд. Все три футболиста по версии Transfermarkt оцениваются в €180 млн.