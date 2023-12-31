Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов мира в 2023 году

Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.

Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.

Как передает Report, суммарная рыночная стоимость команды из 11 игроков составила €1,22 млрд.

Состав команды выглядит следующим образом:

Нападающие: Джуд Беллингем (Англия, мадридский "Реал"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити").

Полузащитники: Родриго Эрнандес (Испания, "Манчестер Сити"), Джамал Мусиала (Германия, мюнхенская "Бавария"), Деклан Райс (Англия, "Арсенал").

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль"), Вильям Салиба (Франция, лондонский "Арсенал"), Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити»), Йошко Гвардиол (Хорватия, "Манчестер Сити").

Вратарь: Майк Меньян (Франция, "Милан")

В настоящее время самыми дорогими футболистами являются Беллингем, Мбаппе и Холанд. Все три футболиста по версии Transfermarkt оцениваются в €180 млн.