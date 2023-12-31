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Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов мира в 2023 году

Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов мира в 2023 году Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.
Футбол
31 декабря 2023 г. 00:23
Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов мира в 2023 году

Портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов мира.

Как передает Report, суммарная рыночная стоимость команды из 11 игроков составила €1,22 млрд.

Состав команды выглядит следующим образом:

Нападающие: Джуд Беллингем (Англия, мадридский "Реал"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити").

Полузащитники: Родриго Эрнандес (Испания, "Манчестер Сити"), Джамал Мусиала (Германия, мюнхенская "Бавария"), Деклан Райс (Англия, "Арсенал").

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль"), Вильям Салиба (Франция, лондонский "Арсенал"), Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити»), Йошко Гвардиол (Хорватия, "Манчестер Сити").

Вратарь: Майк Меньян (Франция, "Милан")

В настоящее время самыми дорогими футболистами являются Беллингем, Мбаппе и Холанд. Все три футболиста по версии Transfermarkt оцениваются в €180 млн.

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