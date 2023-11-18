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Transfermarkt назвал 10 самых дорогих составов среди национальных команд

Transfermarkt назвал 10 самых дорогих составов среди национальных команд Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих составов среди национальных команд.
Футбол
18 ноября 2023 г. 05:43
Transfermarkt назвал 10 самых дорогих составов среди национальных команд

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих составов среди национальных команд.

Как сообщает Report, топ-10 возглавила сборная Англии — стоимость её состава оценивается в € 1,29 млрд.

Второе место заняла национальная команда Франции — её состав оценивается в € 1,14 млрд. Тройку лидеров замкнула сборная Бразилии — € 1,04 млрд.

Топ-10 самых дорогих составов среди национальных команд:

1. Сборная Англии (€ 1,29 млрд).

2. Сборная Франции (€ 1,14 млрд).

3. Сборная Бразилии (€ 1,04 млрд).

4. Сборная Португалии (€ 932 млн).

5. Сборная Испании (€ 814 млн).

6. Сборная Аргентины (€ 789 млн).

7. Сборная Германии (€ 700 млн).

8. Сборная Италии (€ 611 млн).

9. Сборная Нидерландов (€ 575 млн).

10. Сборная Бельгии (€ 494 млн).

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Версия на азербайджанском языке Milli komandalar arasında ən bahalı 10 heyət açıqlanıb

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