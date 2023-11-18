Transfermarkt назвал 10 самых дорогих составов среди национальных команд

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих составов среди национальных команд.
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Второе место заняла национальная команда Франции — её состав оценивается в € 1,14 млрд. Тройку лидеров замкнула сборная Бразилии — € 1,04 млрд.
Топ-10 самых дорогих составов среди национальных команд:
1. Сборная Англии (€ 1,29 млрд).
2. Сборная Франции (€ 1,14 млрд).
3. Сборная Бразилии (€ 1,04 млрд).
4. Сборная Португалии (€ 932 млн).
5. Сборная Испании (€ 814 млн).
6. Сборная Аргентины (€ 789 млн).
7. Сборная Германии (€ 700 млн).
8. Сборная Италии (€ 611 млн).
9. Сборная Нидерландов (€ 575 млн).
10. Сборная Бельгии (€ 494 млн).