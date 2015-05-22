​Трансфер в "Габалу" французского футболиста не состоялся

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Трансфер футболиста турецкой команды "Карабюспор" Ларриса Мабиалы в клуб "Габала" не состоялся. Об этом Report заявил главный менеджер "Габалы" Заур Азизов.

Он сказал о проведении переговоров с французским футболистом: "Вопрос обсуждался с Мабиалой. Однако трансфер не состоялся по причине несоответствия условий футболиста с условиями, выдвинутыми клубом".

Официальный представитель клуба также заявил о необходимости проведения переговоров с футболистами и добавил, что пока не может сказать что-либо конкретное.

По словам З.Азизова, имена футболистов, которые покинут клуб в конце сезона, станут известны в последние дни месяца.