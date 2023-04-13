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Трансфер Мусы Гурбанлы в "Торино" зависит от главного тренера

Трансфер Мусы Гурбанлы в "Торино" зависит от главного тренера Трансфер футболиста сборной Азербайджана и "Карабаха" Мусы Гурбанлы в итальянский "Торино" зависит от главного тренера команды Ивана Юрича.
Футбол
13 апреля 2023 г. 20:32
Трансфер Мусы Гурбанлы в Торино зависит от главного тренера

Трансфер футболиста сборной Азербайджана и "Карабаха" Мусы Гурбанлы в итальянский "Торино" зависит от главного тренера команды Ивана Юрича.

Как сообщает Report со ссылкой на sportcafe24.com, главная цель хорватского специалиста - анголец Мбала Нзола, который в настоящее время выступает за клуб "Специя". В целом, 48-летний главный тренер хочет получить более подготовленного нападающего в летнее трансферное окно.

Однако местное издание считает, что азербайджанский форвард - это талант, в который "Торино" готов инвестировать: "Туринский представитель ищет лидера на передней линии по разумной цене, чтобы построить команду будущего. Гурбанлы стоит около 5 миллионов евро и может стать неожиданным сюрпризом для команды в следующем сезоне".

Кроме того, было отмечено, что вероятность перехода 21-летнего футболиста в "Торино" составляет 25 процентов.

Отметим, что Муса Гурбанлы, который имеет в активе 20 голов и в текущем сезоне возглавляет список бомбардиров Премьер-лиги, продлил контракт с “Карабахом” до лета 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке Musa Qurbanlının "Torino"ya transferi baş məşqçidən asılıdır

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