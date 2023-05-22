Трансфер Мак Аллистера станет одним из самых дорогих в истории "Ливерпуля"

Полузащитник "Брайтона" Алексис Мак Аллистер в летнее трансферное окно станет игроком "Ливерпуля".

Полузащитник "Брайтона" Алексис Мак Аллистер в летнее трансферное окно станет игроком "Ливерпуля".

Как передает Report со ссылкой на TyC Sports, мерсисайдцы уже договорились о трансфере полузащитника "Брайтона", и в следующем сезоне АПЛ он сменит клуб. С аргентинцем будет заключен долгосрочный контракт. "Брайтон" получит за трансфер игрока около £70 млн. Переход полузащитника станет одним из самых дорогих в истории "Ливерпуля".

Самым дорогим трансфером в истории "Ливерпуля» является переход защитника Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона" за €84,65 млн.

В текущем сезоне на счету Мак Аллистера 37 матчей за "Брайтон" во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – €42 млн.