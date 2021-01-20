Трансфер, который вошел в историю футбола

Мадридский клуб третьей испанской лиги "Интернасьонал" приобрел бывшего нападающего "Реала" Давида Барраля. Трансфер войдет в историю футбола, поскольку стал первым, расчеты по которому осуществлялись в криптовалюте (биткойн).

Мадридский клуб третьей испанской лиги "Интернасьонал" приобрел бывшего нападающего "Реала" Давида Барраля. Трансфер войдет в историю футбола, поскольку стал первым, расчеты по которому осуществлялись в криптовалюте (биткойн).

Как передает Report, об этом клуб написал на своей странице в Twitter .

Стоимость трансфера не разглашается. 37-летний форвард подписал контракт до лета 2021 года.

Барраль является воспитанником «Реала», за который так ни разу и не сыграл. Спортсмен сменил около десятка команд, среди которых "Фуэнлабрада", "Леванте", "Гранада" и "Кадис".